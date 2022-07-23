Kız kardeşler, serinlemek için girdikleri gölde boğuldu



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde piknik yaptıkları alanda serinlemek için göle giren Fatma Taymur (25) ile kız kardeşi Evin Taymur (22), boğuldu.

Olay, Hasankeyf ilçesi Palamut köyü yakınlarındaki gölde meydana geldi. Batman'ın Cudi Mahallesi'nde yaşayan Taymur ailesi, piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyündeki bahçelerine yakın bir noktadaki Ilısu Barajı'ndan gelen suyla oluşan gölün kıyısına gitti. Bir süre sonra Fatma ve Evin Taymur kardeşler serinlemek için suya girdi. Fatma ve Evin Taymur sudan çıkmayınca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yardım istedi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arama kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçların çalışmalarıyla Taymur kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından kız kardeşlerin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Fatma Taymur´un Kurban Bayramı için İstanbul'dan geldiği ve 8 aylık erkek bebeği olduğu öğrenildi.

'ON KERE DALDIK AMA ÇIKARMA İMKANIMIZ OLMADI'

Olayın yaşandığı gölette dalgıç ekibi bulunmasını isteyen baba Metin Taymur, "Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Böyle bir durumda dalgıç olmadığı zaman bir şey yapamayız. On kere daldık ama çıkarma imkanımız olmadı. Dalgıçlar orada olsaydı canlı çıkarırdı. Çocuklarım eşimle su kenarına indi. Ben bahçenin içerisindeydim. Allah'ın takdiri. Eşim ve 3 kızım gidiyor. Ben yetişene kadar olay olmuştu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-07-23 16:27:50



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