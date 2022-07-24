Takla atan otomobil mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı

Güllü de koca kurbanı oldu!

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Batman'ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde KozlukSason yolu Üçyol mevkiinde Sason istikametine giden 06 AD 3759 plakalı otomobil, sürücü Abdulğafur A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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