Traktörün saman yüklü römorku devrildi: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN´ın Gercüş ilçesinde, seyir halindeki traktörün saman yüklü römorkunun devrilmesiyle yola savrulan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki 27 SE 412 plakalı traktörün arkasında bulunan öğütülmüş ve torbalanmış saman yüklü römork, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Römorkun üzerinde bulunan 2 kişi devrilmeyle birlikte yola düşerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar bulunan yaralılardan Şahin Turan, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-07-24 16:36:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.