Muhtarlara Batman Üniversitesi tanıtıldı

Batman Üniversitesinde, fiziki altyapı, öğrencilere sunulan eğitim olanakları gibi birçok konu hakkında yapılan faaliyetle muhtarlara aktarıldı.

Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, akademik personel ve muhtarlar katıldı. Muhtarların da üniversitenin gençlere tanıtılmasına katkı sunmaları amacıyla gerçekleştirilen toplantıda üniversitenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından bir sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, üniversitenin tarihçesi, misyonuvizyonu ve fiziki yapısının yanı sıra akademik birimlerde bulunan bölüm ve programlar hakkında bilgiler aktardı. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’in göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler veren Rektör Yardımcısı Cebe, 2021 yılından itibaren üniversitenin öğrencilerine uygulanan birçok farklı başlıktaki ankette memnuniyet oranlarının önceki yıllara göre artış gösterdiğini belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci alımının yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Cebe, Batman halkına nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması için üniversiteye tıp fakültesi kurulması çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Üniversitede alanlarında yetkin akademik personelle çağdaş standartlara sahip bir eğitim verildiğini kaydeden Cebe, gençlerin üniversitenin ilk defa öğrenci alınacak bölümlerini tercih etmeleri için muhtarların da Batman Üniversitesini gençlere anlatmaları gerektiğinin altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından toplantı, Batman Üniversitesinin daha iyi tanıtılması için muhtarların da görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.

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