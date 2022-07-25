Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy (35), akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları için Batman Barajı´ndan kanala verilen su kesildi.
Olay, sabah saatlerinde Batman´ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında meydana geldi. Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı. Aksoy´u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman´dan AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları devam ederken, Batman Barajı´ndan kanala verilen su kesildi. Kuzuyla ilgili de henüz bir bilgiye ulaşalamadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-07-25 16:10:21
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