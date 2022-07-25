Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu



Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy (35), akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları için Batman Barajı´ndan kanala verilen su kesildi.

Olay, sabah saatlerinde Batman´ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında meydana geldi. Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı. Aksoy´u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman´dan AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları devam ederken, Batman Barajı´ndan kanala verilen su kesildi. Kuzuyla ilgili de henüz bir bilgiye ulaşalamadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-07-25 16:10:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.