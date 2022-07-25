Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çobanın cansız bedeni bulundu (2)

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CANSIZ BEDENİ 15 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Batman´da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan çoban Mahsum Aksoy´un (35), cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Aksoy´un cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-07-25 20:43:49



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