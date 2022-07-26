Sason Meslek Yüksek Okulu üç bölümde öğrenci alacak

Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksek Okulu 2022 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre üç bölümde öğrenci alacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl eser koruma ve organik tarım programları alanlarında eğitim öğretim faaliyeti yürüten Sason Meslek Yüksek Okulu, bu yıl çocuk gelişimi programında da öğrenci alacağını açıkladı. Bu yıl 3 programda öğrenci kabul edeceklerini belirten Batman Üniversitesi Sason MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Selçuk Kuru, “20222023 eğitim öğretim yılı için üniversite adaylarını Sason Meslek Yüksek Okulu çocuk gelişimi, eser koruma ve organik tarım programlarında aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Meslek Yüksek Okulumuza kayıt yapan öğrencileri her zaman kendi evlerindeymiş gibi hissettirecek bir ortam oluşturma gayreti içerisinde olduk. Öğrencilerimizi, aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş birer eğitim neferi olarak görüyoruz” dedi.

2022YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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