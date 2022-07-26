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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da GSB yaz kursları 20 bini geçti

İHA

Batman’da GSB yaz kursları 20 bini geçti

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün GSB Yaz Spor Kursları bünyesinde farklı branşlarda açtığı kurslara katılan sporcu sayısı 20 bini geçti.
26 Temmuz 2022 itibariyle GSB yaz spor kurslarındaki net toplam sayı 20 bin 331 olarak resmi kayıtlara geçti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yüzme kursları 2 farklı havuzda kayıt rekoru kırarak 6 bin 730 sayısına ulaştı. Açık ve kapalı 2 olimpik yüzme havuzuna 4 bin 36 erkek ve 2 bin 704 kız öğrenci başvurdu. 6 bin 730 rekor yüzme kursları başvurusunu 2. sırada 2 bin 534 sporcuyla voleybol, 3. sırada 2 bin 129 sporcuyla taekwondo, 4. sırada bin 598 sporcuyla Tenis, 5. sırada bin 204 sporcuyla Kick Boks, 6. sırada bin 92 sporcuyla basketbol, 7. sırada 849 sporcuyla futbol, 8. sırada 746 sporcuyla atletizm, 9. sırada 716 sporcuyla masa tenisi, 10. sırada 532 sporcuyla badminton, 11. sırada 404 sporcuyla cimnastik, 12. sırada 305 sporcuyla judo, 13. sırada 302 sporcuyla güreş ve diğer branşlar takip etti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni sezonda toplamda 59 branşta lisans ve sporcu kartı çıkartıldı.

“Sıcak hava yüzmeye ilgiyi artırdı”
Sıcak havaların yüzme kurslarına ilgiyi artırdığını belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yaz spor okullarının gözde branşının yüzme olduğunu söyledi. İl Müdürü Özperk, “Pandemi sonrası tesislerimiz cıvıl cıvıl oldu. Yüzme havuzlarımızda tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde kurslarımız büyük ilgi gördü. Talebin fazla olacağını bildiğimiz için önceden gerekli alt yapımızı hazırlamıştık. Gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırıyor, kötü alışkanlıklardan koruyoruz. GSB yaz spor okulları ile çocuklarımız sporla tanışıyor, aynı zamanda uzman antrenörler tarafından yetenekli oldukları branşlara yönlendiriliyorlar. Spor, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için büyük önem taşıyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü haline getirmesi ve yaşam felsefesi olarak görmesini sağlamaktır. Bu bağlamda sporu tabana yayarak, hayatları boyunca sporu kendilerinde önemli bir yapı taşı haline getirmek istiyoruz. Bunun için GSB yaz kurslarını önemsiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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