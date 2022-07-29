Batman’da bir ayda 434 olay aydınlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da bir ayda 434 olay aydınlatıldı

İHA

Batman’da bir ayda 434 olay aydınlatıldı

Batman’da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen 512 olaydan 434’ünün aydınlatıldığı, 611 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 78 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 122 Temmuz tarihlerinde yapılan çalışmalarda, meydana gelen 512 olaydan 434’ünün aydınlatıldığı belirtildi. Olaylarda gözaltına alınan 611 şahsın adli makamlara sevk edildiği ifade edilen açıklamada, 78 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 ruhsatsız tabanca, fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı silah, uyuşturucu madde, 3 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı otomobil, 3 çalıntı ziynet takı, 3 çalıntı kol saati, 4 yasak ırklı (pitbull) köpek, ve 8 kesici alet ele geçirildiği bildirildi.
Yasak ırklı köpek (pitbull) beslemekten 4 şahsa toplam 59 bin 928 TL idari para cezasının uygulandığı belirtilen açıklamada, toplam 4 köpeğin hayvan barınaklarına teslim edildiği ifade edildi. Fuhuş suçundan 3 şahsa adli işlem yapıldığı, toplam 2 bin 342 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Günübirlik kiralık dairelere yönelik yapılan uygulamalarda ise 3 kiralık daire hakkında, daire sahiplerine “1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet Suçundan” ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 80 bin 358 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Açıklamanın devamında, “Adli mercilerce haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 78 şahıs yakalanmış; 32 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve 48 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır. İlimizde kayıp şahıs olarak aranan 28 şahıstan 23’ü bulunarak gerekli iş ve işlemler yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da çalışmaları tamamlanan sokaklar hizmete açıldı
YEREL HABERLER Batman’da çalışmaları tamamlanan sokaklar hizmete ...
KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Canalp ...
Batman’da hurdalıkta yangın
YEREL HABERLER Batman’da hurdalıkta yangın
Batman'da peynir bidonuyla silah ve uyuşturucu sevkiyatı
YEREL HABERLER Batman'da peynir bidonuyla silah ve uyuşturucu ...
Uzman doktor uyardı 'pet şişede bekleyen su tehlike saçıyor'
YEREL HABERLER Uzman doktor uyardı 'pet şişede bekleyen su tehlike ...
Batman Üniversitesi iki kurumla daha protokol imzaladı
YEREL HABERLER Batman Üniversitesi iki kurumla daha protokol ...
Batman’da hırsızlar engelli vatandaşların araç şarj istasyonlarına dadandı
YEREL HABERLER Batman’da hırsızlar engelli vatandaşların araç şarj ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.