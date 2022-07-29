Batman'da Kur'an kursunda havuz keyfi

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Ulu Cami'de Kur'an eğitimi alan çocuklar, derslerden sonra mendil kapmaca ve havuzda yüzerek serinliyor.

Yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklar, hem Kur'an öğreniyor hem de yaz sıcaklarında havuzda yüzerek serinleyip eğleniyor. Çocukların camiye alışması için sosyal etkinlikler haricinde çikolata top kek ve dondurma ikramı da yapılıyor.

Kur'an kursu eğitimi alan çocuklar hem eğlenip, hem de serinlemenin tadını çıkardığını belirten Gercüş Ulu Cami imam hatibi Mehmet Fatih Varol, "Camimizde gördüğünüz öğrencilere Elifba, Kur'an'ı Kerim tecvit dersi ve İslami adaplar öğretiyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için bugünde onları havuza getirdik. Ümit ediyoruz rabbimizden bu çocuklar Kur'an adabı üzerine büyüsünler" dedi.

Velilerden Tahsin Kaya, "Çocuklarımız için imamlarımızın hem ders verip hem de çocuklarımızla oyun oynayıp oyundan sonrada havuza götürdüklerinden dolayı bizlerde çok mutluyuz. Bu yüzden Gercüş Ulu Cami'de görevli iki imamıza çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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