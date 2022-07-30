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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesi aday öğrencilere tanıtılıyor

İHA

Batman Üniversitesi aday öğrencilere tanıtılıyor

Batman Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınav Sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlamasıyla birlikte tercih ve tanıtım çalışmalarını hızlandırdı.
Aday öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap verilmesi amacıyla tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, 15 Ağustos tarihleri arasında birçok yerde devam edeceği bildirildi. Batman Üniversitesi akademik ve idari personelinin yer alacağı tanıtım çalışmaları başta Batman’ın birçok noktasında olmak üzere Ankara ve Van şehirlerinde ayrıca sanal ortamda yapılan fuarda gerçekleştirileceği belirtildi. Üniversite tarafından gerçekleştirilecek tanıtım çalışmalarında, Batman Park ve Petrol City Alışveriş Merkezlerinde 14.0022.00 saatleri arasında; Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük binası, Öğretmen Evi Tercih Danışma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi Tercih Danışma Merkezi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tercih Danışma Merkezi noktalarında ise 10.0017.00 saatleri arasında aday öğrenciler bilgilendirileceği kaydedildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3031 Temmuz tarihleri ve 12.0019.00 saatleri arasında Gençlik Parkı Kültür Merkezi Otogar Alanı’nda Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’nde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde ise 1 Ağustos tarihinde 10.0018.00 saatleri arasında Kent Meydanı Park AVM’nin yanında Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri’nde gerçekleştirilecek tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, 13 Ağustos tarihleri ve 09.0017.00 saatleri arasında sanal fuar ortamında devam edeceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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