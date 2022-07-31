Batman’da minibüs şoförleri uyarıldı

Batman Belediyesi, kent genelinde hizmet veren ticari plakalı minibüs esnafına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı görevlilere Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde ‘M’ ve ‘S’ plakalı minibüsler tepeden tırnağa denetimden geçti.

Yaz sıcaklarının artığı bugünlerde özellikle minibüslerde klimaların çalışıp çalışmadığını kontrol eden ekipler, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra fiyat tarifesini de denetliyor. Denetimlerde şoförlerin uyması gerek kurallar da ayrıca hatırlatılıyor.

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