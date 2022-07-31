Batman’da süne ile mücadele için doğaya keklik salındı

Batman’da buğday ve mercimek zararlısı süneye karşı biyolojik mücadele amaçlı doğaya keklik bırakıldı.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hububat ekim alanlarında verim kalitesini etkileyen ve ekonomik kayıplara sebep olan süne zararlısı ile biyolojik mücadele çalışmalarına başlatıldı. İl Özel İdaresi tarafından alınan keklikler, sünenin yoğun olduğu hububat alanlarına salındı. Sünenin hububata zararlarını en az seviye indirmek için doğaya keklik bıraktıklarını belirten Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, “Güneydoğu Anadolu'da en büyük buğday zararlısı sünedir. Süne zararlısına karşı yapılan biyolojik mücadele çerçevesinde doğaya keklik salındı. Bu tür projeler ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve doğadaki dengenin sağlanması amaçlanmaktadır. Böyle projelerin devamı için kalkınma ajansları ile iletişim halindeyiz ve önümüzdeki yıl için proje çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.

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