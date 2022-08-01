Batman’da düğünlerde kurallara aykırı davrananlara ceza yağdı

Batman’da düğünlerde ve düğün konvoylarında toplumun huzurunu bozan ve kanunlara aykırı davranışlarda bulunan kişilere ceza yağdı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Düğünlerde havaya ateş ettiği tespit edilen 26 kişinin silahlarına el konulmuş, şahıslar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 170. maddesince (Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması) adli işlem başlatılmış ve düğün sahiplerine ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi olan 'Emre Aykırı Davranış' çerçevesinde toplam 11 bin 102 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kuru sıkı silah kullandığı tespit edilen 13 şahsın silahlarına el konularak ayrı ayrı bin 730 TL olmak üzere toplam 22 bin 490 TL idari para cezası uygulanmış, düğün sahiplerine ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi olan 'Emre Aykırı Davranış' dahilinde toplam 5 bin 551 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bildirimde bulunmadan düğün yaptığı tespit edilen kişilere toplam 14 bin 945 TL idari para cezası uygulanmıştır. İzinsiz havai fişek attığı tespit edilen 34 düğün sahibine kişi başı 427 TL olmak üzere toplam 14 bin 518 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, düğün öncesinde veya sonrasında konvoy yaparak trafik akışını engelleyen, tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen 174 araca toplamda 28 bin 696 TL trafik cezası uygulanmıştır” denildi.

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