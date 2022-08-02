Arkadaşları ile gezen 12 yaşındaki çocuğun omuriliğine saçma isabet etti

Batman’ın Gercüş ilçesinde arkadaşları ile birlikte gezerken vücuduna saçma isabet eden 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mehmet Nuri Kaya Caddesi üzerinde arkadaşları ile birlikte gezen İbrahim Berat Ş.'nin sırtına nereden geldiği bilinmeyen saçma isabet etti. Sırtından kan geldiğini fark eden İbrahim, arkadaşlarıyla birlikte Gercüş Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan müdahalenin ardından saçmanın omuriliğe denk geldiğini tespit eden sağlık personeli, İbrahim Berat Ş.'yi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Polis, tüfeğin kim tarafından ve nereden ateşlendiğini bulmak için çalışma başlattı.

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