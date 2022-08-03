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İneği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar

İHA

İneği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar

Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Edinilen bilgilere göre, dün BatmanBismil yolunda bir sürücü, ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı. Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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