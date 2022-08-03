İneği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar

Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, dün BatmanBismil yolunda bir sürücü, ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı. Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.

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