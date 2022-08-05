Batman´da işçi minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı



Arif ARSLANAhmet AKKUŞ/ BATMAN, (DHA)BATMAN´da, tekstil işçilerinin taşındığı minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, BatmanBeşiri yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 72 EL 057 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada takla atan minibüs, ters dönerken, 15 tekstil işçisinden 8´i yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Minibüste sıkışan işçileri, itfaiye ile UMKE ekipleri çıkardı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Ahmet AKKUŞ

2022-08-05 12:47:10



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