Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı

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Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, yoldan geçmekte olan kamyonetin önüne fırladı. Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-08-10 22:06:07



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