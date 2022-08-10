Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı

Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, yoldan geçmekte olan kamyonetin önüne fırladı. Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-08-10 22:06:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.