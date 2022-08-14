MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

DHA

MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor


BATMAN, (DHA) Milli Yol Partisi Gene Başkanı Remzi Çayır Batman İl Kongresi programına katıldı. Çayır kongrede yaptığı konuşmada, "Türkiye´de siyaset kurumu rezil durumda. Allah için, millet için siyaset yapan parti sayısı yok denecek kadar az. Çok partili hayata geçtiğimizden bu yana iktidarlar kendi zengin sınıfını, kendi saltanatını, kendi sadakat sistemini oluşturmuşlar" dedi.Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Batman kongresine katıldı. Öğretmenevi salonunda yapılan kongreye partililer katıldı. Batman İl Başkanı Ercan Kazak seçilirken, partililer genel başkan Çayır´ı ayakta alkışladı.SİYASİ PARTİLER YASASINI DEĞİŞTİRECEĞİZKongre öncesi konuşan Genel Başkan Remzi Çayır, "Peki, fakir fukara bu işin neresinde? Tiyatro oynuyorlar, millet hiçbir yerinde yok. Onun için arkadaşlara siyaset sistemini değişime uğratalım, genel başkanların ağalık sistemine son verelim. Eğer ben, size rağmen; sizin sözcülüğünüzü, duygularınızı temsil etmiyorsam beni de alaşağı etme hakkınız olmalıdır. Tayyip Bey, `Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkartayım´ diyor. 20 yılda çukura soktu, 5 yılda geri çıkaracakmış. Bu kadar işin uzmanıydın, iktisat profesörüydün bizi niye yoksulluğun batağına koydun, niye bizi hayat pahalılığı çukuruna attın? Uzman olan başkasından akıl toplar, başkasının aklına müracaat eder. Uzman olmayan kendi aklını her şey sanır. Türkiye´de bu sistemi değiştireceğiz, siyasi partiler yasasını değiştireceğiz, adalet sistemini değiştireceğiz, üretim sistemini değiştireceğiz."DHA-Politika Türkiye-Batman
2022-08-14 17:24:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği antrenmanlarla farkındalık oluşturuyor
YEREL HABERLER Milli bilardocu Arzu Gök, farklı şehirlerde ...
Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Toç Bir-Sen Batman Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı
Batman Belediyesi'nden arsa satışlarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Batman Belediyesi'nden arsa satışlarına ilişkin ...
Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı
Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ...
Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı
YEREL HABERLER Gercüş'te boğulma vakalarına karşı broşürle uyarı
Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 ...
Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı
Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı
YEREL HABERLER Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı
Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı
YEREL HABERLER Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.