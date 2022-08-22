Batman´da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan petrol atığında öldü



BATMAN, (DHA)BATMAN´ın Beşiri ilçesinde petrol atığıyla bataklığa dönen alandaki kirpiyi avlamak isterken bataklığa saplanan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kendisini çıkaran ekiplerin dakikalarca yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyü yakınlarında köylüler, petrol atığıyla bataklığa dönmüş alana saplanmış halde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı fark etti. Hemen yanında bulunan oklu kirpiyi avlamak için bataklığa girdiği anlaşılan sırtlan için durum, Batman itfaiyesi ile Doğuma Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve TPAO´ya bildirildi. Alana gelen ekipler, sırtlanı bulunduğu yerden çıkardı. Nefes almadığı gözlenen sırtlan için itfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaptı. Sırtlan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman BATMAN,(DHA)-

2022-08-22 00:49:10



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