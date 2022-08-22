Batman´da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasankeyf ilçesi köprüsünde meydana geldi. Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Hasankeyf Arif ARSLAN
2022-08-22 18:10:33
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