Batman´da otomobil, kamyona arkadan çarptı: 4 ölü (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ÖLÜ SAYISI 4'E ULAŞTI

Hasankeyf ilçesi köprüsünde, önünde giden 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4´e yükseldi. Irak vatandaşı oldukları öğrenilen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-08-22 19:09:52



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