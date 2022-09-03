Batman´da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)- Yeniden

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna düşen yelken (delta) kanattaki Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), yaşamını yitirdi.
Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi´nden öğle saatlerinde havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), bir süre uçtuktan sonra inişe geçti. Ancak yelken kanat, bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2022-09-03 16:02:21
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