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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman´da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)

DHA

Batman´da yelken kanat, kara yoluna düştü: 2 ölü (2)


SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA
Batman'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna yelken (delta) kanat ile düşerek yaşamını yitiren Emin Çoban (41) ve Ali Özkan´ın (48), uçuş yaparken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Hazırlık yapan ikilinin, uçuşa geçtikleri sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kişiye çarptığı ardından delta kanadın bir tarafının da zemine çarptığı görüldü. (DHA)Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2022-09-03 17:19:04

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