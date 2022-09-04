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Kara yoluna düşen yelken kanatta ölen 1'i emekli 2 asker için tören

DHA

Kara yoluna düşen yelken kanatta ölen 1'i emekli 2 asker için tören


Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kara yoluna düşen yelken (delta) kanatta hayatını kaybeden Hava Astsubay Başçavuş Emin Çoban (41) ile emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan (48) için askeri tören düzenlendi. 
Ayrancı Tepesi'nden dün öğle saatlerinde havalanan yelken kanattaki Hava Astsubay Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan, kendilerini cep telefonu ile çeken kişiye çarptıktan sonra kara yoluna düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ağır yaralı Çoban ile Özkan, burada hayatını kaybetti. Biri emekli 2 asker için Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, askeri erkan, protokol ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Törenin ardından Emin Çoban'ın cenazesi, memleketi İzmir'e, Ali Özkan'ın cenazesi ise Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-09-04 14:54:00

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