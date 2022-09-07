Tartıştığı kiracısı tarafından öldürüldü



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da otel işletmecisi Suat Özperk (60), evinde kiracı olarak oturan V.R. tarafından çıkan tartışma tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Korik Mahallesi Asya Caddesi´nde meydana geldi. Otel işletmecisi 7 çocuk babası Suat Özperk, caddede yürürken kiracısı V.R. ile karşılaştı. Burada, Özperk ve V.R. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.R., yanındaki tabancayla Suat Özperk´e ateş etti. Özperk kanlar içinde yere yığılırken, V.R. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Özperk´in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar ve bir tabanca bulan polis, kaçan V.R.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Suat Özperk, toprağa verildi.

V.R.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-09-07 14:18:01



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