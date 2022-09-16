Gercüş´te savcı intihara kalkıştı



Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)BATMAN´ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı A.S.Y.(28) evinde başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan A.S.Y. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Batman´ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. A.S.Y.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S.Y.'nin bir süre önce evlendiği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-09-16 14:42:14



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