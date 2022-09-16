Gercüş´te savcı intihar etti (2)

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KURTARILAMADI

Batman'ın Gercüş ilçesinde, evinde başına tabancayla ateş eden ve ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Batman Remziye ÖNER

2022-09-16 15:29:40



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