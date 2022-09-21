Bilal Erdoğan: İlimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefleyeceğiz



Arif ARSLANBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Batman Üniversitesi kampüsünde kurduğu `İcathane Laboratuvarı´nın açılışına katıldı. Erdoğan, "TÜGVA´nın derdi, gayesi gençlerimizin hayallerini gerçekleştirirken bu ülkeye, bu topluma ve bu millete hizmet etme referansındandır. Bu toprakları bize vatan yapan değerler referansına uzaklaşmadan başarmaktır. Dolayısıyla tabi ki ilimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefleyeceğiz" dedi.

TÜGVA Batman Şubesi´nin, Batman Üniversitesi merkez kampüsünde kurduğu `İcathane Laboratuvarı´nın açılışına vakfın yüksek istişare kurulu üyesi Bilal Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez´in yanı sıra, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Gençlerimiz takip ettikleri insanlardan fikir üretmeye çalışıyorlar. İşte böyle yerlerin, hayallerin fiile dönüşmesi için hayalden gerçeğe dönüşmesi için çok güzel aracı noktalar buralar. İnşallah buraya gelen kardeşlerimiz çok farklı yetkilerle donanıp, lise hayatlarından sonra üniversiteye devam etmede bölüm tercihleri yapmada çok doğru kararlar verecekler" diye konuştu.

'DÜNYANIN ZİRVESİNİ DE HEDEFLEYECEĞİZ'

Batman gençliğinin çok dinamik olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Batman gençlerinin gözlerindeki ışıltıyı görünce daha da heyecanlandım. İnşallah bu icathane gençlerimizin önünü açacak, ufkunu açacak, büyük işler yapmalarına destek olacak. TÜGVA´nın derdi, gayesi gençlerimizin hayallerini gerçekleştirirken bu ülkeye, bu topluma ve bu millete hizmet etme referansındandır. Bu toprakları bize vatan yapan değerler referansına uzaklaşmadan başarmaktır. Dolayısıyla tabi ki ilimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefleyeceğiz. Dünyanın zirvesini de hedefleyeceğiz ama bunu yaparken bir ayağımız muhakkak bu toprakları vatan yapan değerlerde sabit olacak. TÜGVA´nın gayesi tüm bunları bir arada başarmak. Bu anlamda TÜGVA büyük bir fırsat." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

2022-09-21 16:28:31



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