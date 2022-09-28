Batman´da günde 5 bin kişinin sessizce faydalandığı bina



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi´nin en büyük kütüphanesi olan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın´ın adının verildiği 7 salonlu kütüphaneden günde yaklaşık 5 bin kişi faydalanıyor. 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan kütüphaneden 2021´de 483 bin 480 okuyucu faydalanırken, 2022´nin ilk 9 ayında bu rakamın 1 milyonu geçtiği belirtildi.

Batman´ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın´ın adının verildiği, 2020 yılında hizmete açılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin en büyük kütüphanesinden günde 5 bin kişi faydalanıyor. Kitap görünümlü mimari yapısı ile 1500 metrekare kapalı alana sahip kütüphanede çok amaçlı salon, konuşan kitaplık, süreli yayınlar bölümü, galeri salonu, çocuk, engelli ve yetişkin bireyler için ayrı ayrı oluşturulmuş okuma salonları, 50 kişilik cep sineması, oyuncak kütüphanesi ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenleneceği salonlar yer alıyor. Saat 22.00´a kadar açık olan kütüphaneden 2021´de 483 bin 480 kişi faydalandı. Sessizliği ve kitap çeşitliliğiyle tercih edilen kütüphaneden faydalananların sayısının bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu geçtiği belirtildi.

`KİTAPLARIYLA, SESSİZLİĞİYLE GÜZEL BİR YER´

KPSS´ye hazırlanan Gönül Demir (25), "Kütüphanenin büyük oluşu bizim için avantaj. Herkesin kendine ait masasının oluşu, kitapların çeşitliliği bizim için büyük bir avantaj. Ben KPSS öğrencisiyim. Maddi imkanlarım olmadığı için dershaneye gidemiyorum. Burası bana katkı sağlıyor. Kitaplarıyla, sessizliğiyle güzel bir yer. Ben çok memnunum" dedi.

Kardeşi Burcu Demir de (24), KPSS´ye hazırlandığını ve kütüphane ortamını çok beğendiğini ifade ederek, "Kütüphanede çok fazla avantaj var. Sessizliği olsun, kitapları olsun, kendimi burada daha iyi kontrol edebiliyorum. O yüzden kütüphaneyi seçtim. Kurs ve benzeri birçok faaliyetleri de var. Bu şekilde kendimizi geliştirebilme imkanı da var. Burada çalışmayı seviyorum. Herkesin kendine göre bir masası var. Herkes kendi yerine gidip sessizce ders çalışabiliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-09-28 11:27:07



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