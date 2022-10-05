Sason'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

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Bayram AYHANSayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2´si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sason ilçesi Cevizli köyü mevkiinde meydan geldi. İnşaat işçilerini taşıyan 58 DY 605 plakalı minibüs, sürücüsü A.Ö.´nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre takla atarak yuvarlanan araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Sason Bayram AYHAN, Sayım ÖZMEN

2022-10-05 21:02:06



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