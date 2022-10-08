Batman'da 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali'



Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali' başladı. Festivalde konuşan Vali Ekrem Canalp, "Tarihi, kültürü ve medeniyeti, Hasankeyf'in bugünü için de avantaja dönüştürmek istiyoruz. Tarihi yaşatmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda ilçenin de turizmle gelişmesini, kalkınmasını ve ilerlemesini arzu ediyoruz" dedi.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi, Hasankeyf Kaymakamlığı ve Hasankeyf Belediyesi iş birliğiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Kano Federasyonu'nun katkılarıyla Hasankeyf Limanı'nda 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali' başladı. Festivale Vali Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk ve Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir ile sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. İlk kez gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek festivalde kano sporcularının aktiviteleri ilgi çekti.

'TURİZMLE SPORU BİRLEŞTİREBİLİRİZ'

Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Ekrem Canalp, "Bu bölge, insanoğlu için medeniyetin başlangıç noktası olması nedeniyle son derece kıymetli ve önemli bir bölgedir. Hasankeyf dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen ilk şey; tarih, kültür ve medeniyettir. Tarihi, kültürü ve medeniyeti aynı zamanda Hasankeyf'in bugünü için de bir avantaja dönüştürmek istiyoruz. Bir taraftan tarihi yaşatmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda bu ilçenin de turizmle gelişmesini, kalkınmasını ve ilerlemesini arzu ediyoruz. Hedefimiz ve istikametimiz de bu yöndedir. Bunu gerçekleştirmek için de bir taraftan tarihi ve kültürü ama aynı zamanda turizmi çeşitlendirecek diğer aktiviteleri de yapmak zorundayız. Bugün ilkini yapmış olduğumuz kano festivali de tam bu amaca hizmet etmek için vardır. Sadece tarih ve kültür değil, aynı zamanda turizmini geliştirebilecek ve kalkındırabilecek, zenginleştirecek ne varsa bunların hepsini de faaliyete koyma gibi bir önceliğimiz var. Bunları yaparken elimizdeki avantaj neyse onu da kullanmak zorundayız. Ilısu Barajı bu avantajlardan biri olabilir. Geçmişindeki buradaki tarihi eserlerin bazıları Ilısu Barajı sularının altında olsa da bu baraj Hasankeyf'in bir avantajı da olabilir. Bu barajı bugünkü Kano Festivali örneğinde olduğu gibi değişik su sporları aktiviteleri için de kullanabiliriz. Turizmle sporu birleştirebiliriz" diye konuştu.

Kaymakam Öztürk de Hasankeyf'in, bazı kesimlerin olumsuz propagandalarına rağmen hala Güneydoğu'nun en önemli kültür, turizm destinasyonu yolunda ilerlediğini belirterek, "Kısa bir süre önce 100'e yakın gastronomi şefini ilçemizde ağırladık. Bugün aynı şekilde 100'ü aşkın sporcularımızı ağırlıyoruz. Pandemi dönemi dahil olmak üzere bugün Hasankeyf, 6'ncı festivalini gerçekleştiriyor. İnşallah bu şehri Vali Ekrem Canalp'in önderliğinde gastronomi, kültür turizmi ve su sporlarıyla büyümeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktada artık tur otobüsleri görmeye başladık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Hasankeyf Arif ARSLAN

2022-10-08 17:49:57



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