Batman'da 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali'

DHA

Batman'da 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali'


Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali' başladı. Festivalde konuşan Vali Ekrem Canalp, "Tarihi, kültürü ve medeniyeti, Hasankeyf'in bugünü için de avantaja dönüştürmek istiyoruz. Tarihi yaşatmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda ilçenin de turizmle gelişmesini, kalkınmasını ve ilerlemesini arzu ediyoruz" dedi.
Batman Valiliği ve Batman Belediyesi, Hasankeyf Kaymakamlığı ve Hasankeyf Belediyesi iş birliğiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Kano Federasyonu'nun katkılarıyla Hasankeyf Limanı'nda 'Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali' başladı. Festivale Vali Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk ve Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir ile sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. İlk kez gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek festivalde kano sporcularının aktiviteleri ilgi çekti.
'TURİZMLE SPORU BİRLEŞTİREBİLİRİZ'
Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Ekrem Canalp, "Bu bölge, insanoğlu için medeniyetin başlangıç noktası olması nedeniyle son derece kıymetli ve önemli bir bölgedir. Hasankeyf dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen ilk şey; tarih, kültür ve medeniyettir. Tarihi, kültürü ve medeniyeti aynı zamanda Hasankeyf'in bugünü için de bir avantaja dönüştürmek istiyoruz. Bir taraftan tarihi yaşatmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda bu ilçenin de turizmle gelişmesini, kalkınmasını ve ilerlemesini arzu ediyoruz. Hedefimiz ve istikametimiz de bu yöndedir. Bunu gerçekleştirmek için de bir taraftan tarihi ve kültürü ama aynı zamanda turizmi çeşitlendirecek diğer aktiviteleri de yapmak zorundayız. Bugün ilkini yapmış olduğumuz kano festivali de tam bu amaca hizmet etmek için vardır. Sadece tarih ve kültür değil, aynı zamanda turizmini geliştirebilecek ve kalkındırabilecek, zenginleştirecek ne varsa bunların hepsini de faaliyete koyma gibi bir önceliğimiz var. Bunları yaparken elimizdeki avantaj neyse onu da kullanmak zorundayız. Ilısu Barajı bu avantajlardan biri olabilir. Geçmişindeki buradaki tarihi eserlerin bazıları Ilısu Barajı sularının altında olsa da bu baraj Hasankeyf'in bir avantajı da olabilir. Bu barajı bugünkü Kano Festivali örneğinde olduğu gibi değişik su sporları aktiviteleri için de kullanabiliriz. Turizmle sporu birleştirebiliriz" diye konuştu.
Kaymakam Öztürk de Hasankeyf'in, bazı kesimlerin olumsuz propagandalarına rağmen hala Güneydoğu'nun en önemli kültür, turizm destinasyonu yolunda ilerlediğini belirterek, "Kısa bir süre önce 100'e yakın gastronomi şefini ilçemizde ağırladık. Bugün aynı şekilde 100'ü aşkın sporcularımızı ağırlıyoruz. Pandemi dönemi dahil olmak üzere bugün Hasankeyf, 6'ncı festivalini gerçekleştiriyor. İnşallah bu şehri Vali Ekrem Canalp'in önderliğinde gastronomi, kültür turizmi ve su sporlarıyla büyümeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktada artık tur otobüsleri görmeye başladık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Hasankeyf Arif ARSLAN
2022-10-08 17:49:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da "Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali" başladı
YEREL HABERLER Batman'da "Hasankeyf Turizm ve Kano Festivali" ...
Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı
YEREL HABERLER Gercüş'te öğrencilerden Mevlit Kandili programı
Batman'da 1,5 milyon şabut balığı göl ve çaya bırakıldı
YEREL HABERLER Batman'da 1,5 milyon şabut balığı göl ve çaya ...
AK Parti Batman İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara lokum ikramı
YEREL HABERLER AK Parti Batman İl Başkanlığı'ndan vatandaşlara lokum ...
HDP´li Buldan: Halk, iki blok arasında tercih yapmak zorunda değil
YEREL HABERLER HDP´li Buldan: Halk, iki blok arasında tercih yapmak ...
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman'da "Halk Buluşması"na katıldı
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Batman'da "Halk ...
Batman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Batman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.