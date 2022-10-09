Bakan Nebati, Siirt´te (2)

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BAKAN NEBATİ BATMAN´DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Siirt´teki programının ardından Batman´a geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Ekrem Canalp´i makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından AK Parti Batman İl Başkanlığı'na geçen Bakan Nebati, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Nebati, buradan da Gülistan Caddesi´nde esnafı ziyaret etti, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Nebati, ziyaretlerinin ardından Batman´dan ayrıldı. (DHA)Arif ARSLANBayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN

2022-10-09 00:13:47



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