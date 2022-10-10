Sulama kanalına düşen liseli Muhammed, boğuldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bayram AYHAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi Muhammed Demir (16), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Aydınkonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammed Demir, gözden kayboldu. İhbarla olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Demir'in sudan cansız bedeni çıkartıldı. Demir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-10-10 15:13:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.