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Neslim Güngen 72´nci şubesini Batman´da açtı

DHA

Neslim Güngen 72´nci şubesini Batman´da açtı


Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)NESLİM Güngen Güzellik Merkezi´nin 72nci şubesi Batman´da açıldı. Açılışta konuşan Neslim Güngen 23 yıllık tecrübelerinin olduğunu belirterek, "Bugün 72´nci şubemizin açılışını yapacağız. Şu anda Dubai ve Katar da dahil olmak üzere 100 şubenin anlaşmasını yaptık" dedi.Batman´ın Gültepe Mahallesi´nde açılan güzellik merkezinin işletmecisi Yağmur Oğrak da hedeflerini gerçekleştirmek için projelerinin olduğunu ve çok çalışacaklarını dile getirdi. Açılış töreninde halaylar çekilerek şarkılar söylendi. Her geçen gün büyüdüklerini belirten Güngen, "Batman'ı güzelleştirmeye geldik. Kadın-erkek fark etmiyor. Bize inanan, güvenen herkesi sonuç odaklı, uygun fiyatlı bir şekilde güzelleştirmeye davet ediyoruz. Güzelleşmekse gayeniz adresiniz Neslim Güngen´dir" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Batman / Merkez DHA
2022-10-11 11:58:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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