Neslim Güngen 72´nci şubesini Batman´da açtı

Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)NESLİM Güngen Güzellik Merkezi´nin 72nci şubesi Batman´da açıldı. Açılışta konuşan Neslim Güngen 23 yıllık tecrübelerinin olduğunu belirterek, "Bugün 72´nci şubemizin açılışını yapacağız. Şu anda Dubai ve Katar da dahil olmak üzere 100 şubenin anlaşmasını yaptık" dedi.Batman´ın Gültepe Mahallesi´nde açılan güzellik merkezinin işletmecisi Yağmur Oğrak da hedeflerini gerçekleştirmek için projelerinin olduğunu ve çok çalışacaklarını dile getirdi. Açılış töreninde halaylar çekilerek şarkılar söylendi. Her geçen gün büyüdüklerini belirten Güngen, "Batman'ı güzelleştirmeye geldik. Kadın-erkek fark etmiyor. Bize inanan, güvenen herkesi sonuç odaklı, uygun fiyatlı bir şekilde güzelleştirmeye davet ediyoruz. Güzelleşmekse gayeniz adresiniz Neslim Güngen´dir" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Batman / Merkez DHA
2022-10-11 11:58:34
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