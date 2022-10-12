Akrabasını kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı



Arif ARSLANBayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.T. (26) isimli kadın, kasaplık yapan akrabası A.T.'yi (50) kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Şafak Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T., akrabası olduğu öğrenilen A.T.'yi iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kurusıkı tabancayla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı, M.T. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLANBayram AYHAN

2022-10-12 21:29:26



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