MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BATMAN´DA TOPRAĞA VERİLECEK

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt´un cenazesi, memleketi Batman´ın Sason ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Mehmet Akif Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),(DHA)

FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN

2022-10-27 09:08:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.