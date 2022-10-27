Kazı Kazan'da 4 milyon TL'lik büyük ikramiye Batman'a



Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'da 50 TL'lik Kazı Kazan kuponuna 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktı.

Meydan Mahallesi'ndeki büfeden satın alınan 50 TL'lik Kazı Kazan kuponuna 4 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktı. Büyük ikramiyenin talihlisi, kuponunu kontrol ettirdiği büfe sahibi Naif Sökmen'den isminin gizli kalmasını istedi. Daha sonra talihli ile birlikte uçakla İstanbul'a giden Sökmen, büyük ikramiyeyi kendi adına çekti. Daha sonra talihliye, ikramiyeyi havale etti. Talihlinin büfeyi kapattığı sırada geldiğini belirten Naif Sökmen, "Bir grup gelerek Kazı Kazan alışverişi yaptılar. İçlerinden biri de büyük ikramiyeyi kazandığını söyledi. İçeriye aldım, kartı makineye okuttuktan sonra 4 milyon TL kazandığını gördük. Çok heyecanlıydı, biraz sakin olmasını söyledim. 'Paranı sana vereceğim, bana ait' dedim. Hemen uçak biletimizi kestik, İstanbul'a gittik, parayı aldık. Önce kendi hesabıma, ardından müşterimin aktardım. Sanki bana çıkmış gibi bir duyguya büründüm. Bu olaydan sonra müşteri sayımız çok arttı, her gelen Kazı Kazan istiyor" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-10-27 12:58:00



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