Batman'da terör propagandasına 3 gözaltı  

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da HDP Gençlik Meclisi üyesi 3 kişi `terör örgütü propagandası´ yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Batman´da HDP Gençlik Meclisi üyesi 3 kişi, `terör örgütü propagandası´ yaptıkları gerekçesiyle adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-10-27 17:21:22



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