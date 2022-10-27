Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASINI ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt´un babası Nazmi Bozkurt ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti. Şehit babası Nazmi Bozkurt da Cumhurbaşkanı Erdoğan´a "Vatan sağ olsun. Biz de canımızı feda etmeye hazırız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. (DHA)Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN

2022-10-27 22:47:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.