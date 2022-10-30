Demir profile sıkışan serçeyi itfaiye kurtardı

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Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN´da özel bir eğitim kurumunun bahçesindeki demir profile sıkışan serçe, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Batman GAP Mahallesi´nde özel bir eğitim kurumunun bahçesinde bulunan yangın merdiveninin yanındaki demir profilden kuş sesi geldiğini fark edenler, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, Batman Belediyesi İtfaiye Amirliği´ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğun içine bir serçenin sıkıştığını görerek, çalışma başlattı. Demir profilin bir kısmı, yarım saatlik çalışmanın ardından kesilerek serçe çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen serçe daha sonra doğaya bırakıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-10-30 14:28:22



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