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Diyarbakır'da kavgalara neden olan arazinin tapu sahibi: Tarlamızda çalışma yapmamız engelleniyor

DHA

Diyarbakır'da kavgalara neden olan arazinin tapu sahibi: Tarlamızda çalışma yapmamız engelleniyor


Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi´nde, sopalı ve silahlı kavgaların yaşandığı arazilerin sahiplerinden Batman'da faaliyet gösteren iş insanı Bedrettin Nasıroğlu, "16 Ekim´de Sinan köy kırsalında mülkiyeti ailemize ait olan bahçemizde bir dizi çalışma yürüttüğümüz esnada ellerinde taş, sopa ve ateşli silahların bulunduğu yaklaşık 300 kişilik kalabalık bir grubun saldırısına uğradık. Sinan köye son 15 yılda başka yerlerden gelerek yerleşen 10 veya 12 aile olduklarını bildiğimiz kişiler, arazilerimizi işgal etmiş ve köylüyü kışkırtmak suretiyle, evlerinden zorla çıkartarak yaptıkları provakatif eylemlerle tarlamızda bir çalışma yapmamızı engellemektedirler" dedi.
Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi´nde zaman zaman arazi meselesi nedeniyle meydana gelen taşlı, sopalı, silahlı kavgalarda en son 16 Ekim´de biri başından taşla yaralanan asker olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Arazilerin sahiplerinden olan Batman'da faaliyet yürüten iş insanı Bedrettin Nasıroğlu, mahallede 10 bin dönüm araziye 300 kişi istihdamlı bir yatırım yaptıklarını ve bunun araziler üzerinde hak iddia edenler tarafından engellendiğini iddia etti. Nasıroğlu, bir süredir kamuoyuna yansıyan haberlere üzüldüklerini ifade ederek, mahallede 10 bin dönümü Cumhuriyet tapulu olan ve bölgesine yatırım yapma hevesinde olan bir iş insanı olduğunu ifade ederek, "16 Ekim´de yürüttüğümüz çalışmalarda mülkiyeti ailemize ait olan bahçemizde bir dizi çalışma yürüttüğümüz esnada ellerinde taş, sopa ve ateşli silahların bulunduğu yaklaşık 300 kişilik kalabalık bir grubun saldırısına uğradık. Tapulu arazilerimizde hak iddia eden ve topraklarda hiçbir hakkı bulunmayan bu zorbalar, bölgede çalışmaya başladığımız günden itibaren sürekli olarak bize karşı fiili saldırıda bulunmuşlardır. Bu saldırılar çoğu zaman kamuoyuna dahi yansımamıştır. Yıllardır organize şekilde saldırı düzenleyenler, arazide çalışmaya gelen araçlarımıza zarar verdiler. İşçilerimize sözlü hakarette ve fiili saldırıda bulundular" dedi.
`TARLAMIZDA ÇALIŞMA YAPMAMIZ ENGELLENMEKTEDİR´
Nasıroğlu, bahse konu arazilerin yüz yıldan beridir Sinan ailesi, Nasıroğlu ailesi ve diğer hissedarlarının mülkiyetinde olduğunu ve bu durumun tapu kayıtların da ispatlı olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sinan köye son 15 yılda başka yerlerden gelerek yerleşen 10 veya 12 aile olduklarını bildiğimiz kişiler, arazilerimizi işgal etmiş ve köylüyü kışkırtmak suretiyle, evlerinden zorla çıkartarak yaptıkları provakatif eylemlerle tarlamızda bir çalışma yapmamızı engellemektedirler. 28 Eylül´de Bismil Kaymakamlığı´na dilekçe verdik. Dilekçede; Mülkiyeti tarafımıza ait olan arazilerde yapacağımız yatırımlarla ilgili çalışmaları yürüttüğümüzde; güvende olmadığımızı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ettik. Yazı eklerimizde hissedarlarımız tarafından verilen kira sözleşmesi, şahsımıza ait tapu senetleri ve Bismil 1.Asliye Hukuk Mahkemesi´nin bahse konu taşınmazlara yabancı girişinin önlenmesini içeren mahkeme kararımız da yer almaktadır. Bu sorunu çözmeye kararlıyız. Sinan köyü sakinlerinin de mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN
2022-10-30 17:48:51

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