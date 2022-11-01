İzne geldiği Batman'da rahatsızlanarak vefat eden polis memuru toprağa verildi

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'da, ailesinin evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden polis memuru Nurullah Unutur (32), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Diyarbakır´ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Nurullah Unutur, izne geldiği Batman´daki ailesinin evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Unutur için Batman Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Unutur´un yakınları, polis ve askeri personel katıldı. Öz geçmişi okunan polis memuru Nurullah Unutur, okunan dualar ve kılınan cenaze namazının ardından Tilmerç Mezarlığı´nda defnedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-11-01 21:35:33



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