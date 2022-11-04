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Batman'da husumetli ailelerin barış töreninde taşlı, sopalı kavga: 7 yaralı

DHA

Batman'da husumetli ailelerin barış töreninde taşlı, sopalı kavga: 7 yaralı


Arif ARSLANBayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN merkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban Mezrası'nda husumetli ailelerin barış töreninde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. 
Merkeze bağlı Oymataş köyü Şeyhçoban Mezrası'nda arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aslan ve Yüce ailelerinin barıştırılması için Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani'nin de aralarında bulunduğu heyet, akşam saatlerinde mezrada aileleri bir araya getirdi. Barış töreninde gençlerin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma araya girip, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Jandarma köyde ve mezrada geniş güvenlik önlemi aldı.(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Bayram AYHAN
2022-11-04 20:57:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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