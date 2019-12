Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kayadibi köyü yolu, özellikle kış aylarında artan yağışlar nedeniyle çamur deryasına dönmüş durumda. Araçların giremediği 3 kilometrelik yolu, hemen her gün yürümek zorunda kalan öğrenciler, yolun asfaltlanması için yetkililerden yardım bekliyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Kozluk'a bağlı Kayadibi köyünde öğrenciler, taşımalı eğitimle ilçe merkezine gidip eğitim almaya çalışıyor. Öğrenciler, köylerini asfalta bağlayan yolun bozuk olması, özellikle de kış aylarında çamur deryasına dönmesi nedeniyle her gün 3 kilometrelik yolu yürüyerek geçmek zorunda kalıyor. Sabah ezanın okunması ile yola koyulan öğrenciler, okul çıkışında da servislerin yolda kalma ihtimaline karşı bozuk yolun başında inip 3 kilometrelik yolu tekrar yürümek zorunda kalıyor. Köy sakinleri, yetkililere seslenerek, yolun bir an önce yapılmasını istedi.

“HASTALARIMIZI AT VEYA KENDİ SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ”

Köy sakinlerinden Mehmet Can Yılmaz, sabahın kör karanlığında evden çıktıklarını söyledi. Yılmaz, "Yaklaşık 3 kilometrelik bir yolu 6 yaşındaki bir çocuk yürüyor, karda kışta yağmurda. Çoğu sefer okula geç varıyorlar. Zaten bu yolu yürümekten hal kalmıyor onlarda, doğru düzgün ders dinleyemiyorlar. Nasıl eve varacağız nasıl okula varacağız diye hep düşünüyorlar. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum öğrencilerimizin hayatı söz konusu, sizden ricam yolumuzu yapın. Hastalarımız oluyor at sırtında veya kendi sırtımızda taşıyoruz. İsteğimiz devletimiz bize sahip çıksın, biz devletimizi vatanımızı seven bir milletiz. Bizim çabamız çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları" dedi.



“CUMHURBAŞKANI ARASA DAHİ YOLU YAPAMAYIZ” İDDİASI

Birçok kez Kozluk Kaymakamlığına şikayette bulunduğunu belirten Yılmaz, “Köylüler ile toplanıp kaymakamlığa gittik, kaymakam beyle görüşmek istedik ama bizi görüştürmediler. Orada ki başka bir yetkili ile görüştük. İsminin Faruk Abık olduğunu öğrendiğimiz yetkili sıkıntımızı yerel basına demeç verdiğimiz için yolumuzu yapmayacaklarını ifade etti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa dahi bu yolu yapmayız dedi. Bizler devletimizden hizmet istedik, hakkımızı aradık. Sırf hakkımızı aradık diye bize düşman oldular. Bir kaymakam halkı hor görüyorsa onlarla konuşmaya bile tenezzül etmiyorsa millet hakkını nerede arasın” ifadelerini kullandı.



“ARAÇLARIMIZ MÜSAİT OLDUĞU ZAMAN KÖY YOLU KUMLAMASI YAPILACAK”

Konu ile ilgili Kozluk Kaymakamlığından yetkili Faruk Abık ile yaptığımız görüşmede, köylülerin yol sorunun olduğunu bildiklerini belirterek şöyle konuştu: “Kayadibi köyüne bağlı Gevro mevkiinden de özel idarenin imkânları oluştuğunda kumlaması yapılacaktır. Yaz boyunca yoğun nüfuslu köy ve mezralarda başlayarak kullandırılma faaliyetleri yapılmıştır. Bu mevki ile alakalı araçlarımızın müsait olduğu bir zaman diliminde kumlaması yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile ilgili iddia edilen sözler kesinlikle sarf edilmemiştir. Zaten ben şahsı hiç tanımıyorum muhtar ile biz görüşmelerimizi yapıyoruz”.