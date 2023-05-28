Batman Seçim Sonuçları 2023: Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Batman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Batman seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 79.97 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.9 oldu. Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 189.382 oyla yüzde 67.53 - Recep Tayyip Erdoğan: 91.041 oyla yüzde 32.47 aldı.

Batman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 189.382 oyla yüzde 67.53

Recep Tayyip Erdoğan: 91.041 oyla yüzde 32.47

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 221.356 oyla yüzde 67.57 - Recep Tayyip Erdoğan: 101.386 oyla yüzde 30.95 oy oranı elde etmişti.

