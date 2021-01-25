Batman Valisi Şahin:

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Vali Şahin, daha önce özel okul olarak kullanılan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen binada incelemelerde bulundu.Gazetecilere açıklama yapan Şahin, Batman halkının tedbirlere uyduğunu belirtti."Ağustos ayının ortalarında çok yüksek rakamları görmüştük." diyen Şahin, şunları kaydetti:"Aldığımız tedbirler, sıkı denetimler ve vatandaşlarımızın da hassasiyeti ile çok ciddi bir düşüş oldu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü. Aşılamaya yeterli ilgiyi gösterelim, tedbirlere uyalım. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyalım. Batman'da aşılama çalışmaları sorunsuz ilerliyor. Bir takvim çerçevesinde aşılama devam ediyor."