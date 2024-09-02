Ömer Gök de güneş enerjisi sistemi ile sulama yapabilmek için proje hazırladıklarını ve projelerinin kabul edildiğini söyledi. GES ile elektrikten tasarruf sağladıklarını dile getiren Gök, "Daha önce elektrik faturalarımız çok kabarık geliyordu. Şimdi güneş enerjisi ile elektriğimizi ürettiğimiz için ücretsiz bir şekilde sulamamızı yapıyoruz. 25 dönüm arazimiz var. Siirt fıstığı dikili. Damlama sistemi ile suluyoruz. Sistemden memnunuz" diye konuştu.