Batshuayi için sürpriz transfer iddiası! Sıcak bakıyor...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldız golcüsü Michy Batshuayi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 29 yaşındaki santrfor için teklif edilen rakam ise 10 milyon Euro. İşte detaylar
Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgiye göre; geçtiğimiz sezon bir sürprize imza atarak Fransa Ligue 1'i Paris Saint-Germain'in 1 puan arkasında ikinci sırada tamamlayan Lens, Belçikalı golcüye imza attırmayı hedefliyor.
Haberde Michy Batshuayi'nin de transfere sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı.
Öte yandan Lens'in Michy Batshuayi için Fenerbahçe'ye teklif ettiği rakamın 10 milyon Euro olduğu kaydedildi.
Fransız kulübünün, Belçikalı golcüye ise yıllık 2 milyon Euro'luk kontrat sunduğu öğrenildi.
2022/23 sezonunun başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta 22 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.