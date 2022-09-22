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Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

Milli takım kampında oyun tarzını anlatan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, "Eğer en uçta top bekliyorsam, teknik direktör bana o görevi verdiği içindir. Gerçek Michy, sahada basmadık yer bırakmaz" diye konuştu

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  • Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

    Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve bu sezon da Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi, ülke basınına kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. 
  • Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

    Oyun tarzıyla ilgili soruyu yanıtlayan 28 yaşındaki santrfor, "Eğer beni forvetin en ucunda ayağına top bekleyen bir şekilde gördüğünüz bir maç izliyorsanız, teknik direktör bana o şekilde talimat vermiştir. Bana özel bir görev verilmezse, sahanın her yerinde olmayı tercih ediyorum. Gerçek Michy, basmadık yer bırakmaz" dedi.
  • Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

    2017-18'den bu yana ilk kez geçen sezonki kadar gol (Beşiktaş'ta 14 gol) attığı hatırlatılan Batshuayi, "Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair söz verdim. Önemli olan, Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imaj çizdiğimdir. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor" ifadelerini kullandı.
  • Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

    DİĞER SÖZLERİ

    "Forvetler için sistemin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gol atamazsan işe yaramazsın, iki gol atarsan dünyanın en iyisisin. Bu duruma alışmak için zihinsel olarak gerçekten güçlü olmalısınız. Son zamanlarda milli takım ile attığım gollerden sonra insanlar yeniden bana ilgi göstermeye başladı."
  • Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

    Öte yandan Belçikalı golcü, eski çalıştığı teknik direktör, Conte ve Chelsea hakkında flaş ifadeler kullandı.
  • Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

    "Conte, beni aradı ve projesini anlattı. Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi. Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı. Benim yanımda olan Chelsea hariç. Anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok sık kandırıldım."

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