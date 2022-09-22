Batshuayi oyun stilini açıkladı: "Beklemek bana göre değil"

"Conte, beni aradı ve projesini anlattı. Diego Costa'nın yanında iki kişilik ön cephede oynamamı istedi. Buna inandım mı? Tabii ki, çünkü Conte tüm kariyeri boyunca iki forvetle oynadı. Benim yanımda olan Chelsea hariç. Anlamıyorum. Gerçek şu ki, çok sık kandırıldım."